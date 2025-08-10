x
10 августа 2025
|
последняя новость: 10:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 августа 2025
|
10 августа 2025
|
последняя новость: 10:29
10 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Прыжки с шестом. Том Ланги занял седьмое место, повторив молодежный рекорд Израиля

Легкая атлетика
Рекорды Израиля
время публикации: 10 августа 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 10:06
Прыжки с шестом. Том Ланги занял седьмое место, повторив молодежный рекорд Израиля
AP Photo/Petr David Josek

В Тампере, Финляндия, продолжается молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике (спортсмены до 20 лет).

Чемпионом в прыжках с шестом стал швед Аксель Роге, установивший молодежный рекорд Европы - 5.45 м.

На втором месте француз Диали Закария.

Бронзовые медали завоевали бельгиец Илио Филтьерс и поляк Павел Поспех.

18-летний Том Ланги повторил молодежный рекорд Израиля (5.30 метра), устанвленный им же, и занял седьмое место.

Он трижды пытался взять высоту 5.40 м.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 августа 2025

Легкая атлетика. Айяла Харрис вышла в финал молодежного чемпионата Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 августа 2025

Юношеский чемпионат Европы по легкой атлетике. Первую золотую медаль завоевала британка. Результаты израильтян
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Юношеский чемпионат Европы по легкой атлетике. Состав сборной Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2025

Блессинг Африфа установил рекорд Израиля в беге на 100 метров