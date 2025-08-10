Прыжки с шестом. Том Ланги занял седьмое место, повторив молодежный рекорд Израиля
время публикации: 10 августа 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 10:06
В Тампере, Финляндия, продолжается молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике (спортсмены до 20 лет).
Чемпионом в прыжках с шестом стал швед Аксель Роге, установивший молодежный рекорд Европы - 5.45 м.
На втором месте француз Диали Закария.
Бронзовые медали завоевали бельгиец Илио Филтьерс и поляк Павел Поспех.
18-летний Том Ланги повторил молодежный рекорд Израиля (5.30 метра), устанвленный им же, и занял седьмое место.
Он трижды пытался взять высоту 5.40 м.
Ссылки по теме