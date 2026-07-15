Юношеский Евробаскет. Израильтяне проиграли сборной Греции

В Словении продолжается юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет).

Израильтяне проиграли сборной Греции 66:79 и не сумели выйти в четвертьфинал.

После 10 минут 18:12, 20 - 37:32, 30 - 55:48.

На данный момент определились две четвертьфинальные пары:

Франция - Хорватия

Германия - Испания.