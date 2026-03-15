Шутаут Хилла. Результативная передача Буюма. Результаты матчей НХЛ
время публикации: 15 марта 2026 г., 16:03 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 16:03
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вегас" разгромил "Чикаго" 4:0.
Нью-Йорк Айлендерс - Калгари Флэймз 3:2
Тампа-Бей Лайтнинг - Каролина Харрикейнз 2:4
Филадельфия Флайерз - Коламбус Блю Джекетс 1:2 (буллиты)
Даллас Старз - Детройт Ред Уингз 3:2 (овертайм)
На 47-й минуте хозяева вели в счете 2:0.
На 63-й минуте победный гол забил Томас Харли.
Юта Маммот - Питтсбург Пингвинз 3:4
На 35-й минуте "Юта" вела в счете 2:0. Второй период закончился вничью 2:2.
Ванкувер Кенакс - Сиэтл Кракен 2:5
Еврейский защитник "Ванкувера" Зеэав Буюм сделал результативную передачу.
Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэк Хоукс 4:0
Павел Дорофеев забил два гола.
Эдин Хилл отразил 21 бросок и сделал первый шутаут в сезоне (12-й в матчах НХЛ).
