15 марта 2026
последняя новость: 16:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
15 марта 2026
15 марта 2026
последняя новость: 16:42
15 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Шутаут Хилла. Результативная передача Буюма. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 15 марта 2026 г., 16:03 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 16:03
Шутаут Хилла. Результативная передача Буюма. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Steve Marcus

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вегас" разгромил "Чикаго" 4:0.

Нью-Йорк Айлендерс - Калгари Флэймз 3:2

Тампа-Бей Лайтнинг - Каролина Харрикейнз 2:4

Филадельфия Флайерз - Коламбус Блю Джекетс 1:2 (буллиты)

Даллас Старз - Детройт Ред Уингз 3:2 (овертайм)

На 47-й минуте хозяева вели в счете 2:0.

На 63-й минуте победный гол забил Томас Харли.

Юта Маммот - Питтсбург Пингвинз 3:4

На 35-й минуте "Юта" вела в счете 2:0. Второй период закончился вничью 2:2.

Ванкувер Кенакс - Сиэтл Кракен 2:5

Еврейский защитник "Ванкувера" Зеэав Буюм сделал результативную передачу.

Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэк Хоукс 4:0

Павел Дорофеев забил два гола.

Эдин Хилл отразил 21 бросок и сделал первый шутаут в сезоне (12-й в матчах НХЛ).

Спорт
