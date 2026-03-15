Две результативные передачи Цыганкова. Гол со своей половины поля. Результаты матчей чемпионата Испании
время публикации: 15 марта 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 11:16
Состоялись матчи двадцать восьмого тура чемпионата Испании. "Реал" разгромил "Эльче" 4:1.
Жирона - Атлетик (Бильбао) 3:0
Украинский нападающий (уроженец Израиля) Виктор Цыганков сделал две результативные передачи.
Атлетико (Мадрид) - Хеиафе 1:0
"Хетафе" много и неплохо атаковал.
Голкипер хозяев Хуан Муссо совершил шесть сэйвов и установил рекорд Ла Лиги 21 века - он не пропустил в первых четырех матчах чемпионата Испании.
Молина забил победный гол на 8-й минуте, отправив мяч в "девятку".
Овьедо - Валенсия 1:0
"Овьедо" занимает последнее место, но не теряет надежды на спасение.
Реал (Мадрид) - Эльче 4:1
На 89-й минуте Арда Гюлер забил гол ударом со своей половины поля 4:1.
