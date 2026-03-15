15 марта 2026
Две результативные передачи Цыганкова. Гол со своей половины поля. Результаты матчей чемпионата Испании

время публикации: 15 марта 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 11:16
AP Photo/Manu Fernandez

Состоялись матчи двадцать восьмого тура чемпионата Испании. "Реал" разгромил "Эльче" 4:1.

Жирона - Атлетик (Бильбао) 3:0

Украинский нападающий (уроженец Израиля) Виктор Цыганков сделал две результативные передачи.

Атлетико (Мадрид) - Хеиафе 1:0

"Хетафе" много и неплохо атаковал.

Голкипер хозяев Хуан Муссо совершил шесть сэйвов и установил рекорд Ла Лиги 21 века - он не пропустил в первых четырех матчах чемпионата Испании.

Молина забил победный гол на 8-й минуте, отправив мяч в "девятку".

Овьедо - Валенсия 1:0

"Овьедо" занимает последнее место, но не теряет надежды на спасение.

Реал (Мадрид) - Эльче 4:1

На 89-й минуте Арда Гюлер забил гол ударом со своей половины поля 4:1.

