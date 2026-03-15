x
15 марта 2026
|
последняя новость: 13:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 марта 2026
|
15 марта 2026
|
последняя новость: 13:40
15 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Англии. Даниэль Перец совершил 5 сэйвов и признан лучшим игроком матча

Футбол
время публикации: 15 марта 2026 г., 13:06 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 13:13
Чемпионат Англии. Даниэль Перец совершил 5 сэйвов и признан лучшим игроком матча
AP Photo/Matthias Schrader, file

В матче тридцать восьмого тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Саутгемптон" в гостях победил "Ковентри" 2:1.

Ворота гостей защищал вратарь сборной Израиля Даниэль Перец (арендован у "Баварии").

Он совершил пять сэйвов и был признан лучшим игроком матча.

Во втором тайме голы в ворота хозяев забили бывший полузащитник "Вест Хэма" Флинн Даунс и Курю Мацуки.

На второй минуте компенсированного времени отличился Виктор Торп.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
