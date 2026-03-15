Чемпионат Англии. Даниэль Перец совершил 5 сэйвов и признан лучшим игроком матча

В матче тридцать восьмого тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Саутгемптон" в гостях победил "Ковентри" 2:1.

Ворота гостей защищал вратарь сборной Израиля Даниэль Перец (арендован у "Баварии").

Он совершил пять сэйвов и был признан лучшим игроком матча.

Во втором тайме голы в ворота хозяев забили бывший полузащитник "Вест Хэма" Флинн Даунс и Курю Мацуки.

На второй минуте компенсированного времени отличился Виктор Торп.