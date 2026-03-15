Чемпионат Англии. Даниэль Перец совершил 5 сэйвов и признан лучшим игроком матча
время публикации: 15 марта 2026 г., 13:06 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 13:13
В матче тридцать восьмого тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Саутгемптон" в гостях победил "Ковентри" 2:1.
Ворота гостей защищал вратарь сборной Израиля Даниэль Перец (арендован у "Баварии").
Он совершил пять сэйвов и был признан лучшим игроком матча.
Во втором тайме голы в ворота хозяев забили бывший полузащитник "Вест Хэма" Флинн Даунс и Курю Мацуки.
На второй минуте компенсированного времени отличился Виктор Торп.
