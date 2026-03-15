Еще три иранские футболистки отказались от австралийских гуманитарных виз

Три иранские футболистки, получившие в Австралии гуманитарные визы во время женского Кубка Азии, решили вернуться на родину вместе со сборной. Об этом сообщил министр внутренних дел Австралии Тони Берк.

По его словам, спортсменкам была предоставлена возможность обсудить дальнейшие варианты, однако они предпочли присоединиться к команде и вылететь в Иран.

Таким образом, из семи игроков, которым были выданы гуманитарные визы, четверо в итоге отказались от них и решили вернуться.

Ранее часть футболисток обратилась за защитой после того, как в Иране их подвергли резкой критике за отказ петь гимн перед матчем Кубка Азии.