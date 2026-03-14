Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Два удаления. Три отмененных гола в битве гигантов. Результаты матчей Бундеслиги

Футбол
время публикации: 14 марта 2026 г., 19:12 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 19:18
AP Photo/Martin Meissner

В матче двадцать шестого тура чемпионата Германии "Бавария" не сумела переиграть "Байер" 1:1.

Байер (Леверкузен) - Бавария (Мюнхен) 1:1

"Бавария" полматча играла в меньшинстве. За счет чего хозяева действовали во втором тайме гораздо активнее.

На 6-й минуте Диас потерял мяч в центре поля. С этого началась голевая атака "Байера". Алеш Гарсия нанес удар. После рикошета мяч оказался в сетке.

На 27-й минуте гол "Баварии" был отменен. Игра рукой.

На 42-й минуте гости остались в меньшинстве. Николас Джексон удален за грубый фол в центре поля.

В первые 15 минут второго тайма "фармацевты" упустили 3-4 голевых момента.

На 61-й минуте отменен гол Кейна. На 69-й минуте Майкл Олисе перехватил мяч на чужой половине поля и сделал передачу Диасу, который сравнял счет. Олисе сделал 17-ю голевую передачу в матчах чемпионата в этом сезоне (рекорд Бундеслиги за 26 первых туров).

На 84-й минуте "Бавария" осталась вдевятером. Вторую желтую карточку получил Луис Диас

В компенсированное время был отменен гол "Байера".

Боруссия (Дортмунд) - Аугсбург 2:0

"Шмели" сократили отставание от "Баварии" до 9 очков.

Айнтрахт (Франкфурт) - Хайденхайм 1:0

Хоффенхайм - Вольфсбург 1:1

