x
15 марта 2026
|
последняя новость: 12:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 марта 2026
|
15 марта 2026
|
последняя новость: 12:00
15 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Формула-1". Победителем "Гран-при Китая" стал Андреа Кими Антонелли

Формула-1
время публикации: 15 марта 2026 г., 11:30 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 11:30
"Формула-1". Победителем "Гран-при Китая" стал Андреа Кими Антонелли
AP Photo/Vincent Thian

Победителем второго этапа чемпионата "Формулы-1" - "Гран-при Китая" - стал Андреа Кими Антонелли.

Юный итальянский пилот "Мерседеса" впервые стал победителем гонки "Формулы-1". 19-летний Антонелли - самый юный обладатель поул-позиции, но он не стал самым молодым победителем гонки "Формулы-1". Этот рекорд принадлежит Максу Ферстаппенну.

Вторым финишировал Джордж Расселл (Мерседес).

Легендарный Льюис Хэмилтон впервые поднялся на пьедестал как пилот "Феррари".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
