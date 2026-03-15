"Формула-1". Победителем "Гран-при Китая" стал Андреа Кими Антонелли

Победителем второго этапа чемпионата "Формулы-1" - "Гран-при Китая" - стал Андреа Кими Антонелли.

Юный итальянский пилот "Мерседеса" впервые стал победителем гонки "Формулы-1". 19-летний Антонелли - самый юный обладатель поул-позиции, но он не стал самым молодым победителем гонки "Формулы-1". Этот рекорд принадлежит Максу Ферстаппенну.

Вторым финишировал Джордж Расселл (Мерседес).

Легендарный Льюис Хэмилтон впервые поднялся на пьедестал как пилот "Феррари".