14 марта 2026
Спорт

Эдвардс набрал 42 очка. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 14 марта 2026 г., 14:38 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 14:44
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Миннесота" в гостях победила "Голден Стэйт" 127:117.

Даллас Мэверикс - Кливленд Кавальерз 105:138

Детройт Пистонс - Мемфис Гризлиз 126:110

Лидеры "Детройта" сделали "дабл-даблы" Джайлен Дюрен (30 + 13 подборов), Кейд Каннингем (17 + 15 передач).

"Мемфис" потерпел седьмое поражение подряд.

Индиана Пэйсерз - Нью-Йорк Никс 92:101

Тронто Рэпторз -Финикс Санз 122:115

Прервалась победный серия "Финикса" из четырех игр.

Лидер "Торонто" Брендон Ингрем набрал 36 очков.

Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанз 107:105

Победный бросок сделал Кевин Дюрант за 8 секунд до конца встречи.

Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбкрвулвз 117:127

Лидер "волков" Энтони Эдвардс набрал 42 очка.

Лос-Анджелес Клипперс - Чикаго Булз 119:108

"Клипперс" выиграл четвертую игру подряд.

