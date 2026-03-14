Эдвардс набрал 42 очка. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Миннесота" в гостях победила "Голден Стэйт" 127:117.
Даллас Мэверикс - Кливленд Кавальерз 105:138
Детройт Пистонс - Мемфис Гризлиз 126:110
Лидеры "Детройта" сделали "дабл-даблы" Джайлен Дюрен (30 + 13 подборов), Кейд Каннингем (17 + 15 передач).
"Мемфис" потерпел седьмое поражение подряд.
Индиана Пэйсерз - Нью-Йорк Никс 92:101
Тронто Рэпторз -Финикс Санз 122:115
Прервалась победный серия "Финикса" из четырех игр.
Лидер "Торонто" Брендон Ингрем набрал 36 очков.
Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанз 107:105
Победный бросок сделал Кевин Дюрант за 8 секунд до конца встречи.
Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбкрвулвз 117:127
Лидер "волков" Энтони Эдвардс набрал 42 очка.
Лос-Анджелес Клипперс - Чикаго Булз 119:108
"Клипперс" выиграл четвертую игру подряд.