Спорт

НБА. Дени Авдия набрал 17 очков. "Портленд" победил

Баскетбол
НБА
время публикации: 14 марта 2026 г., 09:49 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 09:49
AP Photo/Jenny Kane

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" победил "Юту Джаз" 124:114.

"Юта" начала матч мощно 33:15. После первой четверти 38:28.

Затем за дело взялись лидеры хозяев и исправили ситуацию. По 25 очков и 5 подборов сделали Джру Холидей (+ 8 передач) и Скут Хендерсон. Донован Клинган сделал "дабл-дабл" (21 + 15 подборов).

Израильский фрвард "Портленда" Дени Авдия набрал 17 очков, сделал 6 подборов и 8 передач.

"Портленд" поднялся на десятое место в Западной конференции.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 марта 2026

Евролига. "Маккаби" проиграл "Милану"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 марта 2026

Евролига. "Апоэль" победил "Барселону"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 марта 2026

"Трипл-дабл 30 +" Николы Йокича. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 марта 2026

Израильтяне набрали 18 очков. "Бруклин" проиграл. Результаты матчей НБА