НБА. Дени Авдия набрал 17 очков. "Портленд" победил

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" победил "Юту Джаз" 124:114.

"Юта" начала матч мощно 33:15. После первой четверти 38:28.

Затем за дело взялись лидеры хозяев и исправили ситуацию. По 25 очков и 5 подборов сделали Джру Холидей (+ 8 передач) и Скут Хендерсон. Донован Клинган сделал "дабл-дабл" (21 + 15 подборов).

Израильский фрвард "Портленда" Дени Авдия набрал 17 очков, сделал 6 подборов и 8 передач.

"Портленд" поднялся на десятое место в Западной конференции.