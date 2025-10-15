14 декабря на 69-м году жизни умер легендарный советский гимнаст Александр Дитятин, сообщают российские СМИ.

Причина смерти - острая сердечная недостаточность.

Александр Дитятин - трехкратный чемпион Московской олимпиады. В 1980 году он завоевал еще 4 серебряные олимпийские медали и одну бронзовую.

Александр Дитятин - двукратный серебряный призер олимпиады 1976 года, семикратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы.