15 октября 2025
Спорт

Умер легендарный советский гимнаст

Спортивная гимнастика
Знаменитые спортсмены
время публикации: 15 октября 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 11:18
Умер легендарный советский гимнаст
AP Photo

14 декабря на 69-м году жизни умер легендарный советский гимнаст Александр Дитятин, сообщают российские СМИ.

Причина смерти - острая сердечная недостаточность.

Александр Дитятин - трехкратный чемпион Московской олимпиады. В 1980 году он завоевал еще 4 серебряные олимпийские медали и одну бронзовую.

Александр Дитятин - двукратный серебряный призер олимпиады 1976 года, семикратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы.

