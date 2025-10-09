В Австралии убит бывший боец UFC Суман Мохтарян
время публикации: 09 октября 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 15:08
В Сиднее был застрелен бывший боец UFC Суман Мохтарян, сообщает ESPN.
Убийца подошел к 33-летнему спортсмену и несколько раз выстрелил в него.
В феврале 2024 года на Сумана Мохтаряна покушались. Он был ранен возле спортзала.
В 2018-19 годах Суман Мохтарян провел два боя в UFC. После этого он завершил карьеру спортсмена и стал тренером.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 июля 2025