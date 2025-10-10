8 октября на 80-м году жизни умер известный советский фигурист Владимир Куренбин, сообщают российские СМИ.

Мастер спорта международного класса.

Владимир Куренбин - трехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов СССР.

В некрологах его называют "одним из создателей Ленинградского балета на льду".

Вместе с Борисом Эйфманом Владимир Куренбин поставил восемь балетов на льду.