x
10 октября 2025
|
последняя новость: 15:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 октября 2025
|
10 октября 2025
|
последняя новость: 15:55
10 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер известный советский фигурист

Фигурное катание
Знаменитые спортсмены
время публикации: 10 октября 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 14:55
Умер известный советский фигурист
AP Photo/Jose Juarez

8 октября на 80-м году жизни умер известный советский фигурист Владимир Куренбин, сообщают российские СМИ.

Мастер спорта международного класса.

Владимир Куренбин - трехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов СССР.

В некрологах его называют "одним из создателей Ленинградского балета на льду".

Вместе с Борисом Эйфманом Владимир Куренбин поставил восемь балетов на льду.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2025

Умерла известная советская фигуристка, семикратная чемпионка Эстонии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 июня 2025

Умер известный фигурист, чемпион СССР
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 февраля 2025

Умерла чемпионка СССР по фигурному катанию
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 января 2025

ТАСС: на борту упавшего в США самолета была фигуристка и тренер Инна Волянская