Умер известный советский фигурист
время публикации: 10 октября 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 14:55
8 октября на 80-м году жизни умер известный советский фигурист Владимир Куренбин, сообщают российские СМИ.
Мастер спорта международного класса.
Владимир Куренбин - трехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов СССР.
В некрологах его называют "одним из создателей Ленинградского балета на льду".
Вместе с Борисом Эйфманом Владимир Куренбин поставил восемь балетов на льду.
