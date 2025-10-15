Израиль подал жалобу в CAS. Гимнасты на чемпионате мира не выступят

Власти Индонезии не выдали визы израильским гимнастам. Наши спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира.

Международная федерация гимнастики не стала вмешиваться, выразив дежурное сожаление.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике начнется в Джакарте 19 октября.

Федерация гимнастики Израиля подала иск в спортивный арбитраж.

В том числе израильтяне требовали на основании статьи устава Международной федерации гимнастики или обеспечить допуск израильских спортсменов, или отменить (перенести) чемпионат мира.

Напомним, ФИФА перенес молодежный чемпионат мира по футболу из Индонезии в Аргентину из-за не допуска сборной Израиля.

Иск принят к рассмотрению, хотя требование выдать визы или отменить турнир отклонено. Израильские гимнасты в Джакарте не выступят.