15 октября 2025
15 октября 2025
15 октября 2025
15 октября 2025
Спорт

Израиль подал жалобу в CAS. Гимнасты на чемпионате мира не выступят

Спортивная гимнастика
время публикации: 15 октября 2025 г., 10:12 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 10:12
Израиль подал жалобу в CAS. Гимнасты на чемпионате мира не выступят
AP Photo/Francisco Seco, File

Власти Индонезии не выдали визы израильским гимнастам. Наши спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира.

Международная федерация гимнастики не стала вмешиваться, выразив дежурное сожаление.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике начнется в Джакарте 19 октября.

Федерация гимнастики Израиля подала иск в спортивный арбитраж.

В том числе израильтяне требовали на основании статьи устава Международной федерации гимнастики или обеспечить допуск израильских спортсменов, или отменить (перенести) чемпионат мира.

Напомним, ФИФА перенес молодежный чемпионат мира по футболу из Индонезии в Аргентину из-за не допуска сборной Израиля.

Иск принят к рассмотрению, хотя требование выдать визы или отменить турнир отклонено. Израильские гимнасты в Джакарте не выступят.

Спорт
