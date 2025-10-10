Победа "Реала". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 10 октября 2025 г., 06:39 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 06:47
Состоялись матчи третьего тура общего этапа Евролиги.
Баскония (Витория, Испания) - Панатинаикос (Афины, Греция) 84:86
Хозяева едва не отыгрались, выиграв последнюю четверть 28:15.
Защитник "Панатинаикоса" Кендрик Нунн набрал 30 очков и сделал 7 подборов.
Олимпия (Милан, Италия) - Монако (Франция) 79:82
Центровой "Монако" Даниэль Тайс сделал дабл-дабл (17 + 10 подборов).
Партизан (Белград, Сербия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 93:87
Париж (Франция) - Виртус (Болонья, Италия) 90:79
Реал (Мадрид, Испания) - АСВЕЛ (Лион-Вилербан, Франция) 85:72
