10 октября 2025
10 октября 2025
10 октября 2025
последняя новость: 06:46
10 октября 2025
Спорт

Победа "Реала". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 10 октября 2025 г., 06:39 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 06:47
Победа "Реала". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Frank Franklin II

Состоялись матчи третьего тура общего этапа Евролиги.

Баскония (Витория, Испания) - Панатинаикос (Афины, Греция) 84:86

Хозяева едва не отыгрались, выиграв последнюю четверть 28:15.

Защитник "Панатинаикоса" Кендрик Нунн набрал 30 очков и сделал 7 подборов.

Олимпия (Милан, Италия) - Монако (Франция) 79:82

Центровой "Монако" Даниэль Тайс сделал дабл-дабл (17 + 10 подборов).

Партизан (Белград, Сербия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 93:87

Париж (Франция) - Виртус (Болонья, Италия) 90:79

Реал (Мадрид, Испания) - АСВЕЛ (Лион-Вилербан, Франция) 85:72

