"Жальгирис" разгромил "Баварию" и лидирует. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 11 октября 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 07:26
Завершился третий тур общего этапа Евролиги. Лидирует "Жальгирис", победивший во всех матчах.
Тель-авивский "Апоэль" (2 победы) на 5-м месте, "Маккаби" (1 победа) - на 13-м.
Во всех матчах проиграла "Баскония".
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 81:86
"Дабл-дабл" сделал форвард "Црвены Звезды" Чима Монеке (20 + 12 подборов).
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Дубай (ОАЭ) 86:67
"Дабл-дабл" сделал Александр Везенков (Олимпиакос) (25 + 11 подборов).
Барселона (Испания) - Валенсия (Испания) 108:102
Разыгрывающий "Барселоны" Кевин Пантер набрал 27 очуов и сделал 7 передач.
Бавария (Мюнхен, Германия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 70:98
Последнюю четверть гости выиграли 30:13.
