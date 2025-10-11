x
Спорт

"Жальгирис" разгромил "Баварию" и лидирует. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 11 октября 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 07:26
"Жальгирис" разгромил "Баварию" и лидирует. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Matt Slocum

Завершился третий тур общего этапа Евролиги. Лидирует "Жальгирис", победивший во всех матчах.

Тель-авивский "Апоэль" (2 победы) на 5-м месте, "Маккаби" (1 победа) - на 13-м.

Во всех матчах проиграла "Баскония".

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 81:86

"Дабл-дабл" сделал форвард "Црвены Звезды" Чима Монеке (20 + 12 подборов).

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Дубай (ОАЭ) 86:67

"Дабл-дабл" сделал Александр Везенков (Олимпиакос) (25 + 11 подборов).

Барселона (Испания) - Валенсия (Испания) 108:102

Разыгрывающий "Барселоны" Кевин Пантер набрал 27 очуов и сделал 7 передач.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 70:98

Последнюю четверть гости выиграли 30:13.

