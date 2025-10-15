Дзюдо. Раз Гершко стала победительницей турнира в Лиме
время публикации: 15 октября 2025 г., 08:25 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 08:43
В Лиме завершился турнир Гран-при по дзюдо. Сборная Израиля заняла второе место, завоевав 2 золотые и 2 бронзовые медали.
В медальном зачете победили бразильцы (4 + 4 + 3).
Победителями турнира стали Ицхак Ашпиз (весовая категория до 60 кг) и Раз Гершко (свыше 78 кг)..
Бронзовые медали завоевали Тамар Малька (до 48 кг) и Юли Альма Мишинер (свыше 78 кг).
