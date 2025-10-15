x
15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
15 октября 2025
Спорт

Дзюдо. Раз Гершко стала победительницей турнира в Лиме

Дзюдо
время публикации: 15 октября 2025 г., 08:25 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 08:43
Дзюдо. Раз Гершко стала победительницей турнира в Лиме
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Лиме завершился турнир Гран-при по дзюдо. Сборная Израиля заняла второе место, завоевав 2 золотые и 2 бронзовые медали.

В медальном зачете победили бразильцы (4 + 4 + 3).

Победителями турнира стали Ицхак Ашпиз (весовая категория до 60 кг) и Раз Гершко (свыше 78 кг)..

Бронзовые медали завоевали Тамар Малька (до 48 кг) и Юли Альма Мишинер (свыше 78 кг).

Спорт
