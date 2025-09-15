x
15 сентября 2025
15 сентября 2025
15 сентября 2025
последняя новость: 11:30
15 сентября 2025
Спорт

Легенда UFC Конор Макгрегор снял свою кандидатуру на выборах президента Ирландии

Ирландия
Смешанные единоборства
время публикации: 15 сентября 2025 г., 10:31 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 10:39
Легенда UFC Конор Макгрегор снял свою кандидатуру на выборах президента Ирландии
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил об отказе от участия в президентских выборах в Ирландии, намеченных на осень этого года.

"После тщательных раздумий и дискуссий с семьей я снимаю свою кандидатуру с президентских выборов. Это было непростое решение, но в данный момент оно верное... Для меня [эти выборы] не последние, это не конец, а начало моего политического пути", – объявил он на своей странице в соцсети X.

Макгрегору 37 лет. На его счету 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах. Он владел титулами UFC в полулегкой и легкой весовых категориях.

