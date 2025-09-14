x
14 сентября 2025
|
последняя новость: 23:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 сентября 2025
|
14 сентября 2025
|
последняя новость: 23:23
14 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионом Европы по баскетболу стала сборная Германии

Баскетбол
время публикации: 14 сентября 2025 г., 23:00 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 23:00
Чемпионом Европы по баскетболу стала сборная Германии
AP Photo/Sergei Grits

В Риге завершился чемпионат Европы по баскетболу. Во второй раз чемпионом стала сборная Германии.

Впервые немцы выиграли Евробаскет в 1993 году.

Немцы в очень упорном финале одолели сборную Турции 88:83.

Сборная Германии выиграла первую четверть 24:22, но проиграла первую половину матча 40:46.

После 30 минуте немцы выигрывают 66:65.

На 38-й минуте ничья 79:79.

Альперен Шенгюн набрал 28 очков.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 сентября 2025

Евробаскет. Бронзовые медали завоевала сборная Греции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 сентября 2025

Умер известный американский баскетболист и тренер, чемпион Маккабиады
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 сентября 2025

Турки разгромили греков и вышли в финал Евробаскета
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2025

Баскетболист израильского клуба задержан за хранение марихуаны