Чемпионом Европы по баскетболу стала сборная Германии

В Риге завершился чемпионат Европы по баскетболу. Во второй раз чемпионом стала сборная Германии.

Впервые немцы выиграли Евробаскет в 1993 году.

Немцы в очень упорном финале одолели сборную Турции 88:83.

Сборная Германии выиграла первую четверть 24:22, но проиграла первую половину матча 40:46.

После 30 минуте немцы выигрывают 66:65.

На 38-й минуте ничья 79:79.

Альперен Шенгюн набрал 28 очков.