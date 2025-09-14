Чемпионом Европы по баскетболу стала сборная Германии
время публикации: 14 сентября 2025 г., 23:00 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 23:00
В Риге завершился чемпионат Европы по баскетболу. Во второй раз чемпионом стала сборная Германии.
Впервые немцы выиграли Евробаскет в 1993 году.
Немцы в очень упорном финале одолели сборную Турции 88:83.
Сборная Германии выиграла первую четверть 24:22, но проиграла первую половину матча 40:46.
После 30 минуте немцы выигрывают 66:65.
На 38-й минуте ничья 79:79.
Альперен Шенгюн набрал 28 очков.
Ссылки по теме