"Вуэльта", Пропалестинские активисты пытались помешать велогонщикам израильской команды
время публикации: 28 августа 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 12:45
Во время пятого этапа многодневной велогонки "Вуэльта Эспана" произошел необычный инцидент.
Пятеро пропалестинских активистов с флагами ООП пытались преградить дорогу гонщикам израильской команды Israel Premier Tech, сообщает "Иcраэль а-Йом".
Четверо велосипедистов вынуждены были остановиться, чтобы избежать столкновения. Четверым удалось проехать.
Это был этап с раздельным стартом.
Издание отмечает, что это первый подобный инцидент.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 июля 2025