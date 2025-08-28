x
Спорт

"Вуэльта", Пропалестинские активисты пытались помешать велогонщикам израильской команды

время публикации: 28 августа 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 12:45
"Вуэльта", Пропалестинские активисты пытались помешать велогонщикам израильской команды
AP Photo/Alvaro Barrientos

Во время пятого этапа многодневной велогонки "Вуэльта Эспана" произошел необычный инцидент.

Пятеро пропалестинских активистов с флагами ООП пытались преградить дорогу гонщикам израильской команды Israel Premier Tech, сообщает "Иcраэль а-Йом".

Четверо велосипедистов вынуждены были остановиться, чтобы избежать столкновения. Четверым удалось проехать.

Это был этап с раздельным стартом.

Издание отмечает, что это первый подобный инцидент.

