Лига чемпионов. "Бавария" и "Арсенал" вышли в полуфинал. "Реал" вылетел

В полуфинал Лиги чемпионов вышли "Бавари", "Арсенал", ПСЖ и мадридский "Атлетико".

Арсенал (Лондон, Англия) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 0:0 (первый матч 1:0)

Бавария (Мюнхен, Германия) - Реал (Мадрид, Испания) 4:3 (3:1)

"Реал" вел в счете 1:0, 2:1, 3:2.

На 86-й минуте при счете 3:2 "Реал" остался в меньшинстве. Камавинга получил вторую желтую карточку.

На 89-й минуте Диас сравнял счет 3:3.

На четвертой мнуте компенсированного времени Майкл Олисе забил победный гол.

Через минуту был удален Арда Гюлер. Со скамейки запасных. Он в этом матче забил два гола и был заменен.