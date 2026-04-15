x
15 апреля 2026
|
последняя новость: 09:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 апреля 2026
|
15 апреля 2026
|
последняя новость: 09:00
15 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Отборочный матч чемпионата мира по футболу. Израильтянки разгромили сборную Люксембурга

Футбол
Спорт/важное
время публикации: 15 апреля 2026 г., 08:41 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 08:47
Отборочный матч чемпионата мира по футболу. Израильтянки разгромили сборную Люксембурга
AP Photo/Natacha Pisarenko

В отборочном матче чемпионата мира по футболу израильтянки разгромили сборную Люксембурга 6:0.

Положение команд в группе 8 Лиги В (в плэй-офф за выход в лигу А выходят три команды): Шотландия, Бельгия по 7 очков, Израиль 3, Люксембург 0.

Три гола забила Виталь Кац (Майнц), два - 17-летняя Мааян Бен Исраэль (Кирьят-Гаמ). один - Ноа Селимходжич (Кирьят-Гат).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 апреля 2026

Лига чемпионов. "Барселона" и "Ливерпуль" вылетели
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 апреля 2026

Отборочный матч чемпионата мира по футзалу. Израильтяне сыграли вничью с эстонцами
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 апреля 2026

Впервые в истории Бундеслиги. Главным тренером назначена женщина
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 апреля 2026

Квалификация юношеского Евро. Израильтянки разгромили сборную Казахстана