Отборочный матч чемпионата мира по футболу. Израильтянки разгромили сборную Люксембурга
время публикации: 15 апреля 2026 г., 08:41 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 08:47
В отборочном матче чемпионата мира по футболу израильтянки разгромили сборную Люксембурга 6:0.
Положение команд в группе 8 Лиги В (в плэй-офф за выход в лигу А выходят три команды): Шотландия, Бельгия по 7 очков, Израиль 3, Люксембург 0.
Три гола забила Виталь Кац (Майнц), два - 17-летняя Мааян Бен Исраэль (Кирьят-Гаמ). один - Ноа Селимходжич (Кирьят-Гат).
