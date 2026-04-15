Отборочный матч чемпионата мира по футболу. Израильтянки разгромили сборную Люксембурга

В отборочном матче чемпионата мира по футболу израильтянки разгромили сборную Люксембурга 6:0.

Положение команд в группе 8 Лиги В (в плэй-офф за выход в лигу А выходят три команды): Шотландия, Бельгия по 7 очков, Израиль 3, Люксембург 0.

Три гола забила Виталь Кац (Майнц), два - 17-летняя Мааян Бен Исраэль (Кирьят-Гаמ). один - Ноа Селимходжич (Кирьят-Гат).