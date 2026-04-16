Отборочный турнир юношеского Евро. Израильтянки разгромили сборную Болгарии
время публикации: 16 апреля 2026 г., 07:01 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 07:07
В матче отборочного турнира юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет) израильтянки разгромили сборную Болгарии 5:2.
Положение команд в группе 3 Лиги В после трех туров (в Лигу А выходят команды, занявшие первое и второе места): Израиль 9 очков, Болгария 6, Мальта 3, Казахстан 0.
По два мяча в ворота болгарок забили Тамар Горен (Майнц) и Ади Адас Гульден (Санта-Клара Бронкос), один - Талия Мор.
У болгарок отличились Катерина -Мария Равначка (Фридом, Италия) и Мариэла Петрова.
