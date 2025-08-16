Умер известный белорусский хоккеист и тренер

На 50-м году жизни умер главный тренер российского хоккейного клуба "Гранит-Чехов". Алексей Вербицкий, сообщает "Чемпионат".

Он был месяц назад назначен на эту должность.

О причинах смерти не сообщается.

Алексей Вербицкий - известный белорусский хоккеист, пятикратный чемпион Беларуси, игрок национальной сборной.

Он тренировал "Шахтер" (Солигорск), "Ястребы" (Пинск), "Академия Михайлова - Юниор" (Тула), "Академия Михайлова - Новомосковск".