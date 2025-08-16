Чемпионат Англии. Крупные победы "Тоттенхэма" и "Сандерленда"
Состоялись матчи первого тура чемпионата Англии.
Астон Вилла (Бирмингем) - Ньюкасл 0:0
В последних шести играх без Александра Исака "Ньюкасл" не смог победить. Сегодняшний матч исключением не стал. Шведский форвард хочет покинуть команду и в составе его не было.
С 66-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Был удален Эзри Конса.
Тоттенхэм (Лондон) - Бернли 3:0
"Бернли" вернулся в элиту.
На 10-й минуте Кудус прострелил. Ришарлисон остался один и в касание переправил мяч в дальний нижний угол 1:0. На 60-й минуте Кудус навесил. Ришарлисон нанес красивый удар слету в падении 2:0.
Через 6 минут Бреннан Джонсон вышел один на один 3:0.
Сандерленд - Вест Хэм (Лондон) 3:0
"Черные коты" удачно вернулись в Премьер-лигу.
Брайтон энд Хоув - Фулхэм (Лондон) 1:1
Гости отыгрались на 6-й минуте компенсированного времени.