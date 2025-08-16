x
16 августа 2025
Спорт

Чемпионат Англии. Крупные победы "Тоттенхэма" и "Сандерленда"

Футбол
время публикации: 16 августа 2025 г., 19:05 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 19:12
Астон Вилла (Бирмингем) - Ньюкасл 0:0
AP Photo/Dave Shopland

Состоялись матчи первого тура чемпионата Англии.

Астон Вилла (Бирмингем) - Ньюкасл 0:0

В последних шести играх без Александра Исака "Ньюкасл" не смог победить. Сегодняшний матч исключением не стал. Шведский форвард хочет покинуть команду и в составе его не было.

С 66-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Был удален Эзри Конса.

Тоттенхэм (Лондон) - Бернли 3:0

"Бернли" вернулся в элиту.

На 10-й минуте Кудус прострелил. Ришарлисон остался один и в касание переправил мяч в дальний нижний угол 1:0. На 60-й минуте Кудус навесил. Ришарлисон нанес красивый удар слету в падении 2:0.

Через 6 минут Бреннан Джонсон вышел один на один 3:0.

Сандерленд - Вест Хэм (Лондон) 3:0

"Черные коты" удачно вернулись в Премьер-лигу.

Брайтон энд Хоув - Фулхэм (Лондон) 1:1

Гости отыгрались на 6-й минуте компенсированного времени.

Спорт
