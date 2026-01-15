Евролига. Олимпиакос" разгромил "Партизан"
время публикации: 15 января 2026 г., 11:00 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 11:00
В первом матче двадцать второго тура регулярного чемпионата евролиги "Олимпиакос" в гостях разгромил "Партизан" 104:66.
После 10 минут 20:17, 20 - 52:30, 30 - 79:43.
Лидер "Олимпиакоса" Александр Везенков набрал 25 очков и сделал 7 подборов.
Самый результативный игрок матча защитник "Партизана" Дуэйн Вашингтон (28 + 3 передачи).
