15 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Евролига. Олимпиакос" разгромил "Партизан"

Баскетбол
время публикации: 15 января 2026 г., 11:00 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 11:00
Евролига. Олимпиакос" разгромил "Партизан"
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

В первом матче двадцать второго тура регулярного чемпионата евролиги "Олимпиакос" в гостях разгромил "Партизан" 104:66.

После 10 минут 20:17, 20 - 52:30, 30 - 79:43.

Лидер "Олимпиакоса" Александр Везенков набрал 25 очков и сделал 7 подборов.

Самый результативный игрок матча защитник "Партизана" Дуэйн Вашингтон (28 + 3 передачи).

Спорт
