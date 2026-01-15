Еврокубок. "Апоэль" победил в Греции

В матче четырнадцатого тура группового этапа Еврокубка столичный "Апоэль" в гостях победил "Арис" 96:77.

"Красные" одержали 12 побед и лидируют в группе А.

После 10 минут 27:16, 20 - 46:37, 30 - 73:52.

По 17 очков набрали лидеры "Апоэля" Хадин Кэррингтон (+ 3 передачи и 3 перехвата) и Джаред Харпер (+ 2 подбора + 5 передач + 1 перехват).