Свадьба в израильском спорте. Дзюдоистка вышла замуж за футболиста

Знаменитая дзюдоистка Гефен Примо вышла замуж за полузащитника сборной Израиля Эдена Шамира.

Свадебное фото спортсменка опубликовала в инстаграме.

Гефен Примо - бронзовый призер чемпионата мира 2021 года и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы.

Эден Шамир выступает за "Бней Сахнин". Он чемпион Израиля 2014 года в составе "Ирони" (Кирьят-Шмона).

Пара объявила о помолвке летом 2025 года.