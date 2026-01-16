x
16 января 2026
Спорт

Свадьба в израильском спорте. Дзюдоистка вышла замуж за футболиста

время публикации: 16 января 2026 г., 08:03
Свадьба в израильском спорте. Дзюдоистка вышла замуж за футболиста
AP Photo/Lewis Joly

Знаменитая дзюдоистка Гефен Примо вышла замуж за полузащитника сборной Израиля Эдена Шамира.

Свадебное фото спортсменка опубликовала в инстаграме.

Гефен Примо - бронзовый призер чемпионата мира 2021 года и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы.

Эден Шамир выступает за "Бней Сахнин". Он чемпион Израиля 2014 года в составе "Ирони" (Кирьят-Шмона).

Пара объявила о помолвке летом 2025 года.

Спорт
