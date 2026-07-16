Баскетбол. Антонио Блэйкни продлил контракт с "Апоэлем" (Тель-Авив)

Один из лидеров тель-авивского "Апоэля" Антонио Блэйкни продлил контракт с клубом, сообщает Sport5.

Нынешнее соглашение заканчивалось в 2027 году. Контракт продлен до 2029.

Антонио Блэйкни выступает за "красных" с 2024 года.

В 2017-19 годах он сыграл 76 матчей за "Чикаго Булз".

В 2022 году Антонио Блэйкни выступал за "Апоэль" (Беэр-Шева).