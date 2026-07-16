В финале чемпионата мира по футболу, который проходит в Северной Америке, встретятся сборные Аргентины и Испании.

Впервые в истории в финале чемпионата мира встретятся действующие победители чемпионата Европы и Кубка Америки.

По данным статистического сервиса Opta, 5 голов в матчах этого чемпионата аргентинцы забили ударами из-за пределов штрафной. Это повторение рекорда (статистика ведется с 1966 года).

Матч Аргентина - Англия стал первым матчем чемпионата мира по футболу с 1966 года, в котором в первые 30 мину не было нанесено ни одного удара по воротам.

Забив гол, англичане стали слишком пассивными, за что и поплатились. Владение мячом между голом сборной Англии и победным голом аргентинцев, у англичан 12%.

Лионель Месси в матчах чемпионатов мира сделал 12 результативных передач, в том числе 10 - в матчах плэй-офф. Это рекорд.

Англичане четвертый раз играли в полуфиналах чемпионатов мира и только раз (в 1966 году) вышли в финал.

В 21 веке только сборная Англии не попадала в финал чемпионата мира, открыв счет в полуфинале (в 2018 и 2026 годах).