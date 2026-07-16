x
16 июля 2026
|
последняя новость: 08:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июля 2026
|
16 июля 2026
|
последняя новость: 08:55
16 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Рекорды Месси и сборной Аргентины

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Знаменитые спортсмены
Рекорды мира
время публикации: 16 июля 2026 г., 08:00 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 08:00
Рекорды Месси и сборной Аргентины
AP Photo/Stephanie Scarbrough

В финале чемпионата мира по футболу, который проходит в Северной Америке, встретятся сборные Аргентины и Испании.

Впервые в истории в финале чемпионата мира встретятся действующие победители чемпионата Европы и Кубка Америки.

По данным статистического сервиса Opta, 5 голов в матчах этого чемпионата аргентинцы забили ударами из-за пределов штрафной. Это повторение рекорда (статистика ведется с 1966 года).

Матч Аргентина - Англия стал первым матчем чемпионата мира по футболу с 1966 года, в котором в первые 30 мину не было нанесено ни одного удара по воротам.

Забив гол, англичане стали слишком пассивными, за что и поплатились. Владение мячом между голом сборной Англии и победным голом аргентинцев, у англичан 12%.

Лионель Месси в матчах чемпионатов мира сделал 12 результативных передач, в том числе 10 - в матчах плэй-офф. Это рекорд.

Англичане четвертый раз играли в полуфиналах чемпионатов мира и только раз (в 1966 году) вышли в финал.

В 21 веке только сборная Англии не попадала в финал чемпионата мира, открыв счет в полуфинале (в 2018 и 2026 годах).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2026

Месси сделал две результативные передачи. Аргентинцы вышли в финал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июля 2026

Лига чемпионов. Исландцы победили венгров и сыграют с израильтянами
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июля 2026

Испанцы вышли в финал и установили рекорд чемпионатов мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июля 2026

Тренер сборной Сенегала уволен. Врач команды оказался гинекологом