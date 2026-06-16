Фехтование. Израильтянин стал серебряным призером чемпионата Европы
время публикации: 16 июня 2026 г., 23:16 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 23:16
Во Франции сегодня начался чемпионат Европы по фехтованию.
20-летний израильский шпажист Алон Сарид завоевал серебряную медаль..
В финале он проиграл итальянцу Симоне Менкарелли.
Серебряная медаль чемпионата Европы - крупнейшее завоевание израильских фехтовальщиков с 2019 года.
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