Юниорский чемпионат мира по фехтованию. Израильтяне завоевали серебряную медаль
время публикации: 10 апреля 2026 г., 07:03 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 07:13
В Рио-де-Жанейро завершился юниорский и кадетский чемпионат мира по фехтованию.
Израильские шпажисты завоевали серебряную медаль в юниорском командном первенстве.
В финале израильтяне проиграли американцам.
Бронзовые медали завоевала сборная Венгрии.
Серебряными призерами чемпионата стали Федор Хаперский, Алон Сарид, Мордехай Милу Лахман, Эйтан Эфраим Харматский.
В медальном зачете победила сборная СЩА: 6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали.
На втором месте китайцы (3 + 4 + 0). На третьем - сборная Гонконга (2 + 1 + 0).
Украинцы завоевали 2 бронзовые медали.
