10 апреля 2026
|
последняя новость: 07:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Юниорский чемпионат мира по фехтованию. Израильтяне завоевали серебряную медаль

Спорт/важное
время публикации: 10 апреля 2026 г., 07:03 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 07:13
AP Photo/Tatan Syuflana

В Рио-де-Жанейро завершился юниорский и кадетский чемпионат мира по фехтованию.

Израильские шпажисты завоевали серебряную медаль в юниорском командном первенстве.

В финале израильтяне проиграли американцам.

Бронзовые медали завоевала сборная Венгрии.

Серебряными призерами чемпионата стали Федор Хаперский, Алон Сарид, Мордехай Милу Лахман, Эйтан Эфраим Харматский.

В медальном зачете победила сборная СЩА: 6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали.

На втором месте китайцы (3 + 4 + 0). На третьем - сборная Гонконга (2 + 1 + 0).

Украинцы завоевали 2 бронзовые медали.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
