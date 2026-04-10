Юниорский чемпионат мира по фехтованию. Израильтяне завоевали серебряную медаль

В Рио-де-Жанейро завершился юниорский и кадетский чемпионат мира по фехтованию.

Израильские шпажисты завоевали серебряную медаль в юниорском командном первенстве.

В финале израильтяне проиграли американцам.

Бронзовые медали завоевала сборная Венгрии.

Серебряными призерами чемпионата стали Федор Хаперский, Алон Сарид, Мордехай Милу Лахман, Эйтан Эфраим Харматский.

В медальном зачете победила сборная СЩА: 6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали.

На втором месте китайцы (3 + 4 + 0). На третьем - сборная Гонконга (2 + 1 + 0).

Украинцы завоевали 2 бронзовые медали.