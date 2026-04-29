Израильтянин стал победителем молодежного чемпионата Европы по фехтованию
время публикации: 29 апреля 2026 г., 09:20 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 09:20
В Кальяри, Италия, завершился молодежный чемпионат Европы по фехтованию (спортсмены до 23 лет).
В соревнованиях рапиристок израильтянка Гили Курицки заняла восьмое место.
Дор Бер Виленский стал чемпионом Европы по фехтованию на шпагах. Йонатан Ламбри Месика завоевал бронзовую медаль в соревнованиях шпажистов.
Израильтянки заняли девятое место в соревнованиях шпажисток, и шестое - рапиристок.
Мужская сборная Израиля заняла пятое место в соревнованиях рапиристов.
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 января 2026