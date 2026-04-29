Израильтянин стал победителем молодежного чемпионата Европы по фехтованию

В Кальяри, Италия, завершился молодежный чемпионат Европы по фехтованию (спортсмены до 23 лет).

В соревнованиях рапиристок израильтянка Гили Курицки заняла восьмое место.

Дор Бер Виленский стал чемпионом Европы по фехтованию на шпагах. Йонатан Ламбри Месика завоевал бронзовую медаль в соревнованиях шпажистов.

Израильтянки заняли девятое место в соревнованиях шпажисток, и шестое - рапиристок.

Мужская сборная Израиля заняла пятое место в соревнованиях рапиристов.