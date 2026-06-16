Чемпионат мира по футболу. Рекорды Муслеры и сборной Уругвая

Сборная Уругвая неожиданно не смогла победить команду Саудовской Аравии 1:1.

Саудовцы второй чемпионат подряд начинают с сенсации (в Катаре они победили сборную Аргентины 2:1).

Голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера стал самым возрастным уругвайцем, участвовавшим в матчах чемпионатов мира - 39 лет 364 дня.

Предыдущий рекорд установил Диего Годин в 2022 году (36 лет 285 дней).

Во втором тайме уругвайцы нанесли 22 удара. Это рекорд чемпионатов мира с 1974 года. Тогда сборная ГДР нанесла 24 удара по воротам сборной Чили в первом тайме.