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Чемпионат мира по футболу. Рекорды Муслеры и сборной Уругвая

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 16 июня 2026 г., 11:01 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 11:09
Чемпионат мира по футболу. Рекорды Муслеры и сборной Уругвая
AP Photo/Marta Lavandier

Сборная Уругвая неожиданно не смогла победить команду Саудовской Аравии 1:1.

Саудовцы второй чемпионат подряд начинают с сенсации (в Катаре они победили сборную Аргентины 2:1).

Голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера стал самым возрастным уругвайцем, участвовавшим в матчах чемпионатов мира - 39 лет 364 дня.

Предыдущий рекорд установил Диего Годин в 2022 году (36 лет 285 дней).

Во втором тайме уругвайцы нанесли 22 удара. Это рекорд чемпионатов мира с 1974 года. Тогда сборная ГДР нанесла 24 удара по воротам сборной Чили в первом тайме.

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