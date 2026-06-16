x
16 июня 2026
|
последняя новость: 06:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июня 2026
|
16 июня 2026
|
последняя новость: 06:48
16 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по футболу. Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 16 июня 2026 г., 06:05 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 06:05
Чемпионат мира по футболу. Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью
AP Photo/Andre Penner
Чемпионат мира по футболу. Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью
AP Photo/Mark J. Terril

В Лос-Анджелесе встречались сборные Группы G. Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью 2:2

Первый тайм получился интересным и завершился вничью 1:1.

На 7-й минуте новозеландцы вышли вперед. Пас в штрафную. Вуд сбросил мяч. Элайджа Генри Джаст (Мазервелл, Шотландия) метров с 10 пробил под перекладину 0:1.

На 19-й минуте Сингх нанес удар издали. Вратарь выручил иранцев.

На 23-й минуте сборная Ирана едва не сравняла счет. Мяч после удара Тареми метров с 15 попал в штангу. На 32-й минуте Рамин Резаэян срвнял счет 1:1.

На шестой минуте, добавленной к первому тайму, иранцы забили. Гол не был засчитан из-за офсайда.

На 55-й минуте Вуд сбросил на Джаста, который оформил дубль 1:2.

На 64-й минуте Мохаммад Мохеби (Ростов) нанес удар головой. Мяч от штанги отскочил в сетку 2:2.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Сборные Уругвая и Саудовской Аравии сыграли вничью
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Бельгийцы и египтяне сыграли вничью
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июня 2026

Сенсация, Испанцы не смогли обыграть сборную Кабо Верде
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июня 2026

В Греции погиб известный украинский футболист