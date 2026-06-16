Чемпионат мира по футболу. Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью

В Лос-Анджелесе встречались сборные Группы G. Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью 2:2

Первый тайм получился интересным и завершился вничью 1:1.

На 7-й минуте новозеландцы вышли вперед. Пас в штрафную. Вуд сбросил мяч. Элайджа Генри Джаст (Мазервелл, Шотландия) метров с 10 пробил под перекладину 0:1.

На 19-й минуте Сингх нанес удар издали. Вратарь выручил иранцев.

На 23-й минуте сборная Ирана едва не сравняла счет. Мяч после удара Тареми метров с 15 попал в штангу. На 32-й минуте Рамин Резаэян срвнял счет 1:1.

На шестой минуте, добавленной к первому тайму, иранцы забили. Гол не был засчитан из-за офсайда.

На 55-й минуте Вуд сбросил на Джаста, который оформил дубль 1:2.

На 64-й минуте Мохаммад Мохеби (Ростов) нанес удар головой. Мяч от штанги отскочил в сетку 2:2.