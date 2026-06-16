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Спорт

Чемпионат Европы по регби 7. Израильтяне стали победителем дивизиона

Спорт/важное
Регби
время публикации: 16 июня 2026 г., 04:57 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 04:57
Чемпионат Европы по регби 7. Израильтяне стали победителем дивизиона
AP Photo/Alastair Grant

В Андорре завершился турнир по регби-7 Rugby Europe Conference 1 Cup Final.

В финале израильтяне победили сборную Австрии 38:10.

Также в этом дивизионе выступают сборные Андорры и Кипра.

Сборные Израиля и Австрии поднялись в дивизион Rugby Europe Trophy.

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