Чемпионат Европы по регби 7. Израильтяне стали победителем дивизиона
время публикации: 16 июня 2026 г., 04:57 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 04:57
В Андорре завершился турнир по регби-7 Rugby Europe Conference 1 Cup Final.
В финале израильтяне победили сборную Австрии 38:10.
Также в этом дивизионе выступают сборные Андорры и Кипра.
Сборные Израиля и Австрии поднялись в дивизион Rugby Europe Trophy.
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