Молодежный чемпионат Европы по боулдеру. Израильтяне завоевали 4 медали
В Сукоро, Венгрия, прошел юношеский и молодежный чемпионат Европы по скалолазанию.
Альма Сапир Леви завоевала сереберяную медаль в боулдере юношеского чемпионата (спортсмены до 19 лет).
Чемпионкой стала австрийка Якоба Раутер. Бронзовую медаль завоевала немка Паула Майер - Форфельдер.
Победителем юниорского чемпионата по боулдеру стал израильтянин Итамар Арель.
Второе место занял француз Камиль Клод, третье - Лукас Трандафир (Германия).
Израильтянин Гефен Леви занял пятое место.
Альма Шломоыц заняла 7-е место в соревнованиях по боулдеру молодежного чемпионата (спортсмены до 21 года).
Чемпионкой стала словачка Мартина Буршикова. На втором месте словенка Лина Фуна.
Третье место заняла итальянка Стелла Джикани, четвертое - украинка Анастасия Кобец.
Израильтянин Томер Якобовичя стал победителем молодежного первенства по боулдеру.
Бронзовую медаль завоевал Йонатан Кац.
Серебряную медаль завоевал австриец Илья Ауэрсперо.