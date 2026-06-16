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Спорт

Молодежный чемпионат Европы по боулдеру. Израильтяне завоевали 4 медали

Спорт/важное
Скалолазание
время публикации: 16 июня 2026 г., 04:40 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 04:40
Молодежный чемпионат Европы по боулдеру. Израильтяне завоевали 4 медали
AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi

В Сукоро, Венгрия, прошел юношеский и молодежный чемпионат Европы по скалолазанию.

Альма Сапир Леви завоевала сереберяную медаль в боулдере юношеского чемпионата (спортсмены до 19 лет).

Чемпионкой стала австрийка Якоба Раутер. Бронзовую медаль завоевала немка Паула Майер - Форфельдер.

Победителем юниорского чемпионата по боулдеру стал израильтянин Итамар Арель.

Второе место занял француз Камиль Клод, третье - Лукас Трандафир (Германия).

Израильтянин Гефен Леви занял пятое место.

Альма Шломоыц заняла 7-е место в соревнованиях по боулдеру молодежного чемпионата (спортсмены до 21 года).

Чемпионкой стала словачка Мартина Буршикова. На втором месте словенка Лина Фуна.

Третье место заняла итальянка Стелла Джикани, четвертое - украинка Анастасия Кобец.

Израильтянин Томер Якобовичя стал победителем молодежного первенства по боулдеру.

Бронзовую медаль завоевал Йонатан Кац.

Серебряную медаль завоевал австриец Илья Ауэрсперо.

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