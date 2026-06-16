Чемпионат мира по футболу. Сборные Уругвая и Саудовской Аравии сыграли вничью

В Майами в матче группы Н сборные Уругвая и Саудовской Аравии сыграли вничью 1:1.

Уругвайцы владели большим преимуществом (67% владения мячом, 28:7 по ударам, 10:3 по точным ударам, 14:4 по угловым), но победить не сумели.

После первого тайма в счете вела сборная Саудовской Аравии. Во втором тайме южноамериканцы смяли соперника, но для победы этого не хватило.

Ворота фаворита защищал 40-летний Фернандо Муслера, бывший голкипер "Лацио" и "Галатасарая".

На 30-й минуте Вальверде в падении нанес удар головой. Голкипер мяч парировал.

На 38-й минуте Муслера отразил мяч после удара аль-Амри под перекладину. Через 3 минуты вратарь не удачно парировал мяч. Абдулела аль-Амри (Аль-Наср) добил мяч в сетку 1:0.

На 60-й минуте Мануэль Угарте пробил из-за пределов штрафной. Мяч попал в штангу. На 80-й минуте Виньяс нанес удар. Вратарь мяч отбил. Максимилиано Араухо (Спортинг, Лиссабон) добил мяч в дальний угол 1:1.

В компенсированное время Аль-Увайс дважды опасно бил. Муслера дважды выручил.

Второй подряд чемпионат мира саудовцы начинают с сенсации.