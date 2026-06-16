x
16 июня 2026
|
последняя новость: 11:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июня 2026
|
16 июня 2026
|
последняя новость: 11:25
16 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Регби-7. Израильтянки завоевали бронзовые медали в Андорре

Регби
Спорт/важное
время публикации: 16 июня 2026 г., 11:17 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 11:17
Регби-7. Израильтянки завоевали бронзовые медали в Андорре
AP Photo/Anthony Upton

В Андорре завершился турнир по регби-7 Rugby Europe Women's Conference.

Израильтянки заняли третье место из 11, но не сумели подняться в Trophy Series.

В матче за третье место израильтянки победили сборную Словаки 14:12.

Израильтянки победили сборные Люксембурга, Боснии и Герцеговины, Болгарии.

В полуфинале наша команда проиграла сборной Латвии.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июня 2026

Чемпионат Европы по регби 7. Израильтяне стали победителем дивизиона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 августа 2025

Регби. Австралийцы победили сборную ЮАР, проигрывая 0:22
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июля 2025

Регби-7. Юниорская сборная Израиля завоевала бронзовую медаль турнира в Будапеште
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2025

Призер Парижской олимпиады попал под поезд и погиб