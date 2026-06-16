Регби-7. Израильтянки завоевали бронзовые медали в Андорре
время публикации: 16 июня 2026 г., 11:17 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 11:17
В Андорре завершился турнир по регби-7 Rugby Europe Women's Conference.
Израильтянки заняли третье место из 11, но не сумели подняться в Trophy Series.
В матче за третье место израильтянки победили сборную Словаки 14:12.
Израильтянки победили сборные Люксембурга, Боснии и Герцеговины, Болгарии.
В полуфинале наша команда проиграла сборной Латвии.
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