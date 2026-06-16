Регби-7. Израильтянки завоевали бронзовые медали в Андорре

В Андорре завершился турнир по регби-7 Rugby Europe Women's Conference.

Израильтянки заняли третье место из 11, но не сумели подняться в Trophy Series.

В матче за третье место израильтянки победили сборную Словаки 14:12.

Израильтянки победили сборные Люксембурга, Боснии и Герцеговины, Болгарии.

В полуфинале наша команда проиграла сборной Латвии.