последняя новость: 12:40
Спорт

Чемпионат мира по футболу. Состав сборной Южной Кореи

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 16 мая 2026 г., 12:06 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 12:06
Чемпионат мира по футболу. Состав сборной Южной Кореи
AP Photo/Lee Jin-man

Объявлен состав сборной Южной Кореи для участия в матчах чемпионата мира по футболу.

Вратари: Чо Хен-у ("Ульсан"), Ким Сын Гю ("Токио", Япония), Сон Бом Гын ("Чонбук Хенде Моторс").

Защитники: Ким Мин Чжэ ("Бавария", Мюнхен, Германия), Чо Ю Мин ("Шарджа", ОАЭ), Ли Хан Бом ("Мидтьюлланд", Дания), Ким Тэ Хен ("Кашима Антлерс", Япония), Пак Джин Соб ("Чжэцзян", Китай), Ли Ги Хек ("Канвон"), Ли Тэ Сок ("Аустрия", Вена, Австрия), Соль Ен У ("Црвена Звезда", Белград, Сербия), Йенс Кастроп. ("Боруссия", Менхенгладбах, Германия), Ким Мун Хван ("Тэджон Хана Ситизен").

Полузащитники: Ян Хен Чжун ("Селтик", Глазго, Шотландия), Пайк Сын Хо ("Бирмингем Сити", Англия), Хван Ин Бом ("Фейеноорд", Роттердам, Нидерланды), Ким Джин Гю ("Чонбук Хенде Моторс"), Пэ Чжун Хо ("Сток Сити", Англия), Ом Джи Сон ("Суонси Сити", Англия), Хван Хи Чан ("Вулверхэмптон", Англия), Ли Дон Ген ("Ульсан"), Ли Джэ Сон ("Майнц 05", Германия), Ли Кан Ин (ПСЖ, Франция).

Нападающие: О Хен Гю ("Бешикташ", Стамбул, Турция), Сон Хын Мин ("Лос-Анджелес", США), Чо Ге Сон ("Мидтьюлланд", Дания).

