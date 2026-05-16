Теннис. Синнер победил Медведева и вышел в финал турнира в Риме

время публикации: 16 мая 2026 г., 18:22 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 18:22
AP Photo/Alessandra Tarantino

В финале теннисного турнира серии "Мастерс", который проходит в Риме, встретятся норвежец Каспер Рууд и итальянец Янник Синнер.

В полуфнале итальянский теннисист победил россиянина Даниила Медведева6:2, 5:7, 6:4.

Накануне матч был прерван из-за дождя при счете 4:2 в третьем сеье в пользу Синнера.

Янник Синнер вышел в 14-й финал турниров серии "АТР-1000".

Итальянец повторил достижения Новака Джоковича (вышел в финал шести "мастерсов" подряд) и Рафаэля Надаля (вышел в финал пяти первых "мастерсов" сезона).

