Чемпионат мира по хоккею. Расписание сегодняшних матчей
время публикации: 16 мая 2026 г., 10:19 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 10:19
В Швейцарии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Расписание сегодняшних матчей (время начала игр израильское):
13:20. Великобритания - Австрия.
13:20. Словакия - Норвегия.
17:20. Венгрия - Финляндия.
17:20. Италия - Канада.
21:20. Словения - Чехия.
21:20. Швейцария - Латвия.
