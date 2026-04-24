Бокс. Экс-чемпион мира попался на допинге. Завтрашний бой отменен
время публикации: 24 апреля 2026 г., 14:22 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 14:22
В допинг-пробе британского боксера Лоуренса Околи обнаружены запрещенные вещества, сообщает ВВС.
Его бой против француза Тони Йока, который должен был состояться 25 апреля в Париже, отменен.
Околи объяснил наличие запрещенных веществ лечением травмы руки.
Он заявил, что будет сотрудничать с антидопинговым агентством и надеется на победу здравого смысла.
Лоуренс Околи бывший чемпион мира по версиям WBO и WBC, бывший чемпион Великобритании, Британского союза и Европы.
