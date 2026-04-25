последняя новость: 13:47
Спорт

Бокс. Украинский супертяж со сломанным носом защитил титул WBC International

Бокс
время публикации: 25 апреля 2026 г., 13:47 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 13:47
Бокс. Украинский супертяж со сломанным носом защитил титул WBC International
AP Photo/Frank Augstein

В Лонг-Бич состоялся бой за пояс WBC International в супертяжелом весе.

Действующий обладатель титула (с 2024 года) украинец Андрей Новицкий нокаутировал в четвертом раунде американца Александра Флореса.

Бой прошел с большим преимуществом украинца.

Но в третьем претендент нанес точный удар и сломал Андрею нос.

В четвертом раунде украинец дважды сбил соперника с ног. После этого судья прекратил бой.

Андрей Новицкий победил во всех 16 боях на профессиональном ринге, в 12 - досрочно.

