Израильтяне завоевал две медали чемпионата Европы по дзюдо
время публикации: 17 апреля 2026 г., 17:36 | последнее обновление: 17 апреля 2026 г., 17:39
В Тбилиси проходит чемпионат Европы по дзюдо. В медальном зачете на данный момент лидирует сборная Франции.
Французы завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали.
Израильтяне завоевали серебряную и бронзовую медали и занимают на данный момент седьмое место в общем зачете.
Ицхак Ашпиз (весовая категория до 60 кг) завоевал бронзовую медаль.
Тимна Нельсон-Леви (весовая категория до 57 кг) завоевала серебряную медаль.
В финале она проиграла грузинке Этери Липартелиани.
