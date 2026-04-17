17 апреля 2026
последняя новость: 18:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израильтяне завоевал две медали чемпионата Европы по дзюдо

время публикации: 17 апреля 2026 г., 17:36 | последнее обновление: 17 апреля 2026 г., 17:39
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Тбилиси проходит чемпионат Европы по дзюдо. В медальном зачете на данный момент лидирует сборная Франции.

Французы завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

Израильтяне завоевали серебряную и бронзовую медали и занимают на данный момент седьмое место в общем зачете.

Ицхак Ашпиз (весовая категория до 60 кг) завоевал бронзовую медаль.

Тимна Нельсон-Леви (весовая категория до 57 кг) завоевала серебряную медаль.

В финале она проиграла грузинке Этери Липартелиани.

