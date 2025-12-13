Достижение Бедарда. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Юта" обыграла "Сиэтл" 5:3.

Сент-Луис Блюз - Чикаго Блэк Хоукс 3:2

По две результативные передачи сделали Коннор Бедард (Чикаго) и Роберт Томас (Сент-Луис). Бедард провел 40-ю игру, в которой набрал более 1 очка. Четвертое место (единоличное - у Патрика Кейна 39 игр) в истории "Чикаго" для игроков не старше 20 лет.

2 (1 + 1) очка набрал Андре Бураковски (Чикаго).

Логан Мейлу забил первый гол за "Сент-Луис". Защитник 1 июля перешел из "Монреаль Канадиенз".

Юта Маммот - Сиэтл Кракен 5:3

На 53-й минуте счет был 2:2.

Две шайбы забросил Мейсон Марчмент (Сиэтл).

По 3 очка набрали хоккеисты "Юты" Ник Шмальц (1 + 2) и Кевин Стенлунд (0 + 3). У Стендлунда это второй трехочковый матч, у Шмальца - третий.