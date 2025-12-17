Лучший вратарь 2025 года по версии ФИФА: Джанлуиджи Доннарумма

Джанлуиджи Доннарумма, перешедший летом из ПСЖ в "Манчестер Сити", признан лучшим вратарем 2025 года по версии ФИФА.

В составе ПСЖ голкипер стал чемпионом и обладателем Кубка Франции 2025 года. победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

По итогам сезона 2024-25 годов он был включен в символическую сборную Лиги чемпионов.