СМИ. Коррупционный скандал угрожает участию сборной Аргентины в чемпионате мира

Полиция Аргентины провела обыски в штаб квартире Аргентинской ассоциации футбола и офисах 30 клубов по делу компании Sur Finanzas.

Испанские и аргентинские СМИ сообщают, что подозреваемыми по делу о коррупции являются президент футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапиа, его доверенное лицо Пабло Товигиньо и заместитель казначея Лучано Накис.

По данным издания El Pais , обыски проведены в штаб-квартире ассоциации, офисах 17 клубов и частных домах.

Полиция проводит расследование в отношении клубов "Индепендьенте", "Аргентинос Хуниорс", "Морон", "Лос Андес", "Банфилд", "Барракас Сентраль", "Акассусо", "Платенсе".

Sur Finanzas с 2024 года была официальным спонсором Аргентинской ассоциации футбола и сборной Аргентины.

Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Власти начали изучение имущественного положения и происхождения активов руководителей Аргентинской ассоциации футбола.

Спорт-экспресс" "сообщает, что в деле фигурирует роскошное поместье в Пиларе площадью 10 гектаров с вертолетной площадкой, конюшнями и коллекцией более чем из 50 ценных автомобилей. По версии правоохранительных органов, недвижимость оформлена на подставных лиц.

Аргентинские СМИ пишут, что правоохранительные органы подозревают, что поместье принадлежит Тапиа

Многие СМИ напоминают, что ФИФА жестко выступает против вмешательства государства в дела футбольных федераций и неоднократно отстраняла и дисквалифицировала команды различных стран в случае такого вмешательства, намекая, что и сборную Аргентины могут отстранить.

Стоит отметить, что ФИФА пока не делала заявлений по данному поводу. Не допуск сборной Аргентины и лично Лионеля Месси на чемпионат мира, несмтря на шумиху в СМИ, маловероятен. Без него чемпионат утратит значительную часть своей привлекатеьности, что чиновники ФИФА несомненно понимают.