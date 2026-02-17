Олимпиада. Хоккей. Защитник сборной Франции отстранен на драку с канадцем
время публикации: 17 февраля 2026 г., 16:13 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 16:20
Защитник сборной Франции Пьер Кринон был отстранен от олимпийского турнира, сообщает Sportsnet.
Такое регение приняла Федерация хоккея Франции. Хоккеист наказан за "провокационное поведение".
Француза наказали за драку с канадцем Томом Уилсоном.
Интересно, что Международная федерация хоккея не наказала Кринона.
В заявлении французов говорится, что действия Кринона представляют собой "явное нарушение олимпийского духа и подрывают ценности нашего спорта".
Ссылки по теме