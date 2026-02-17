Олимпиада. Хоккей. Защитник сборной Франции отстранен на драку с канадцем

Защитник сборной Франции Пьер Кринон был отстранен от олимпийского турнира, сообщает Sportsnet.

Такое регение приняла Федерация хоккея Франции. Хоккеист наказан за "провокационное поведение".

Француза наказали за драку с канадцем Томом Уилсоном.

Интересно, что Международная федерация хоккея не наказала Кринона.

В заявлении французов говорится, что действия Кринона представляют собой "явное нарушение олимпийского духа и подрывают ценности нашего спорта".