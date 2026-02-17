Олимпиада. Конькобежный спорт. В гонке преследования победили канадки
время публикации: 17 февраля 2026 г., 18:01 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 18:11
В гонке преследования (конькобежный спорт) победили канадки.
Олимпийскими чемпионками стали Айвани Блондин, Валери Мальтез и Изабель Вейдеманн.
В финале А канадки победили сборную Нидерландов.
Сборная Канады завоевала золотые медали в гонке преследования на двух олимпиадах подряд.
Бронзовые медали завоевали японки, победившие в финале В сборную США.
