17 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Конькобежный спорт. В гонке преследования победили канадки

Конькобежный спорт
Зимняя Олимпиада 2026
время публикации: 17 февраля 2026 г., 18:01 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 18:11
Олимпиада. Конькобежный спорт. В гонке преследования победили канадки
AP Photo/Ben Curti

В гонке преследования (конькобежный спорт) победили канадки.

Олимпийскими чемпионками стали Айвани Блондин, Валери Мальтез и Изабель Вейдеманн.

В финале А канадки победили сборную Нидерландов.

Сборная Канады завоевала золотые медали в гонке преследования на двух олимпиадах подряд.

Бронзовые медали завоевали японки, победившие в финале В сборную США.

